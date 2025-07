notte blu a tirrenia tutte le modifiche al traffico previste

Pisa, 15 luglio 2025 – Per lo svolgimento della Notte Blu in programma a Tirrenia venerdì 18 luglio la Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza che prevede modifiche alla viabilità e alla sosta. Nel dettaglio, dalle 16 di venerdì 18 luglio alle 2 di sabato 19 luglio saranno in vigore i seguenti provvedimenti. Divieto di transito e di sosta con rimozione coatta. È istituito divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Belvedere, sia lato ovest (mare) che lato est, in viale Belvedere su entrambi i lati, in viale del Tirreno lato ovest nel tratto compreso tra la rotatoria di via Pisorno e il Bagno Roma, in via dei Fiori, piazza dei Fiori, in via degli Oleandri nel tratto tra via Pisorno e via dei Fiori, in via degli Ontani nel tratto tra via dei Fiori e via delle Rose, e in viale del Tirreno lato est nel tratto compreso tra via dei Glicini e via Pisorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

