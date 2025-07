The Elder Scrolls 6 è già giocabile secondo un noto giornalista

The Elder Scrolls 6 sarebbe già in una fase “ abbastanza giocabile ”, a rivelarlo è stato Jez Corden, giornalista di Windows Central, durante una recente puntata del podcast Xbox Two. Sebbene non abbia fornito dettagli precisi, Corden ha lasciato intendere che lo sviluppo del nuovo RPG di Bethesda sta facendo progressi concreti, tanto da spingerlo a ipotizzarne la presenza all’Xbox Showcase di giugno 2025 — cosa poi non avvenuta. Il gioco, annunciato ufficialmente all’E3 2018 con un semplice teaser, è rimasto praticamente invisibile da allora, mentre Bethesda si è concentrata su Starfield e altri progetti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Elder Scrolls 6 è già giocabile, secondo un noto giornalista

