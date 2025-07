Sant' Agata Li Battiati l' assessore Lo Sauro risponde al Pd | Non accettiamo lezioncine dai democratici

"Dopo aver appreso con sorpresa dell’esistenza di un circolo cittadino del Partito Democratico a Sant’Agata Li Battiati, mi trovo a doverne evidenziare, ancora una volta, la marginalità e l’irrilevanza politica. In tutti questi anni di amministrazione gli esponenti di questo 'circolo' non hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: sant - agata - battiati - assessore

Incidente a Sant’Agata Bolognese: morto il 17enne Rayane Essaid - Non ce l’ha fatta Rayane Essaid, il 17enne coinvolto nel grave incidente in moto avvenuto venerdì 2 maggio all’incrocio tra via Fratelli Cervi e viale della Repubblica a Sant'Agata Bolognese.

Campo Calabro-San Roberto e Sant'Agata-Cardeto: dalla Regione ecco decreti e convenzione - "Dando seguito a quanto annunciato pubblicamente diversi mesi addietro nelle piazze di Cardeto e San Roberto, assieme ai sindaci, ai rispettivi Consigli comunali e alle autorità presenti, con enorme soddisfazione oggi comunichiamo che sono stati emanati dalla Regione Calabria i decreti di.

Papa Leone XIV, Terzi di Sant’Agata: “Le sue prime parole hanno ricordato Giovanni XXIII e Paolo VI” - Il messaggio di Fede e di preghiera pronunciato da Papa Leone XIV nel rivolgersi a Roma e al mondo ha toccato i cuori di tutti i Cristiani e di quanti credono nei valori profondi e universali dell’umanità È apparsa in tutta la sua immediatezza la forte impronta teologica e sociale del pontificato che questo missionario agostiniano intende dare.

Sant'Agata Li Battiati, il Pd contro l'assessore Lo Sauro: "Sue affermazioni fuori luogo" https://ift.tt/30pcaZP https://ift.tt/kyxGIud Vai su X

A Sant’Agata Li Battiati, fino al domani sera, lo Street Food Fest #gruppormb #sestareteradiotv Vai su Facebook

Sant'Agata Li Battiati, l'assessore Lo Sauro risponde al Pd: Non accettiamo lezioncine dai democratici; Sant'Agata Li Battiati, il Pd contro l'assessore Lo Sauro: Sue affermazioni fuori luogo; Battiati Jazz Festival, stasera a Sant’Agata Li Battiati il Progressions Quartet.

SANT’AGATA LI BATTIATI (Ct), L’ASSESSORE LO SAURO: ‘NON ACCETTIAMO LEZIONCINE DAI REDIVIVI “DEMOCRATICI” - comunicato stampa «Il circolo cittadino del PD, esce dal silenzio che li ha relegati all’irrilevanza politica: dov’era quando si certificava la situazione debitoria del Comune ereditata dalle passate ... ienesiciliane.it scrive

SANT'AGATA LI BATTIATI - Corriere della Sera - Sondaggi, risultati e aggiornamenti in tempo reale sui sì e sui no al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 a Sant'agata Li Battiati. Secondo corriere.it