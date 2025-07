Gollini verso l’addio alla Roma | la Cremonese a un passo accordo in chiusura

Pierluigi Gollini è pronto a lasciare la Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la Cremonese è vicinissima alla chiusura dell’accordo per l’arrivo del portiere classe 1995, che nella Capitale ha ricoperto il ruolo di vice Svilar. I contatti tra le parti hanno registrato una netta accelerata nelle ultime ore, con il club grigiorosso determinato a mettere a disposizione di mister Stroppa un estremo difensore d’esperienza per puntare alla promozione. Si attende solo la fumata bianca. La trattativa è ormai alle battute finali e l’intesa economica sembra praticamente raggiunta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gollini verso l’addio alla Roma: la Cremonese a un passo, accordo in chiusura

