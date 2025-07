Spal inizia la nuova era Il neo patron Molinari in Comune

Ferrara, 15 luglio 2025 – Era atteso in Italia ieri, invece l’aereo sul quale si è imbarcato Juan Martin Molinari è arrivato questa mattina dall’Argentina. E alle 18 si è presentato ufficialmente alla città con una conferenza stampa nella residenza municipale. Quelli successivi all’annuncio del sindaco Fabbri dell’investitura della cordata sudamericana sono stati giorni particolarmente convulsi e contraddistinti da un silenzio che ha lasciato più di una perplessità tra i tifosi. In un clima di attesa e incertezza, si sono moltiplicate le voci più disparate riguardanti presunte difficoltà da parte della nuova proprietà . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, inizia la nuova era. Il neo patron Molinari in Comune

In questa notizia si parla di: molinari - spal - inizia - patron

Vice allenatode dell’Under 16 ferrarese. Molinari, vincere e dire addio. Il finalese campione con la Spal - Ha vinto lo scudetto ma non potrà proseguire il lavoro nella stessa società . È lo strano destino di Luca Molinari, allenatore in seconda dell’Under 16 della Spal fresca di titolo tricolore di categoria, ultima perla stagionale prima che la mancanta iscrizione in Lega Pro spazzasse via la società biancazzurra.

Da un avvocato a un banchiere. La Spal riparte da Molinari, imprenditore con grandi mezzi - Dagli Stati Uniti all’Argentina, da un avvocato a un banchiere. La Spal dice addio alla fallimentare esperienza di Joe Tacopina e aspetta a braccia aperte Juan Martin Molinari, che la prossima settimana è atteso a Ferrara per iniziare ufficialmente l’avventura in biancazzurro.

Spal, il giorno di Molinari - Era atteso in Italia ieri, invece l’aereo sul quale si è imbarcato Juan Martin Molinari arriverà oggi dall’Argentina.

ARS ET LABOR A UN BANCHIERE ITALO ARGENTINO: ECCO IL NUOVO “PATRON” BIANCAZZURRO. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/ars-et-labor-a-un-banchiere-italo-argentino-ecco-il-nuovo-patron-biancazzurro/ Vai su Facebook

Spal, il giorno di Molinari; Spal, ripartenza argentina tra entusiasmo e… scongiuri; QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi.

Spal, inizia la nuova era. Il neo patron Molinari in Comune - Quelli successivi all’annuncio del sindaco Fabbri dell’investitura della cordata sudamericana, sono stati giorni particolarmente convulsi ... Si legge su msn.com

Spal, il giorno di Molinari - Era atteso in Italia ieri, invece l’aereo sul quale si è imbarcato Juan Martin Molinari arriverà oggi dall’Argentina. Secondo msn.com