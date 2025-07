Il personale dei pronto soccorso di San Donà e Portogruaro si dota di body cam contro le aggressioni | VIDEO

Sono state date in dotazione in via sperimentale al personale dell’accettazione-triage nei pronto soccorso di San Donà di Piave e di Portogruaro le body cam contro eventuali aggressioni. In caso di atteggiamenti bellicosi o attacchi veri e propri, dopo aver avvisato l’utente, l’operatore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it