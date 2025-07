Roma il ballottaggio tra Dybala e Soulé accende il ritiro | Gasperini studia le soluzioni sulla trequarti

La nuova era della Roma con Gian Piero Gasperini in panchina è iniziata nel segno dell’entusiasmo e di un dilemma di lusso. Paulo Dybala ha cominciato il ritiro precampionato in perfette condizioni fisiche, lavorando senza limitazioni e candidandosi subito a un ruolo centrale nella squadra. Ma il suo rientro in grande stile apre immediatamente una questione tattica di non poco conto: chi sarĂ il titolare sulla trequarti destra tra Dybala e MatĂ­as SoulĂ©? Entrambi prediligono lo stesso spazio nel 3-4-2-1 del tecnico ex Atalanta, ed entrambi hanno motivi validi per meritarsi il posto. Da una parte, l’esperienza e il tocco sopraffino del numero 21 argentino; dall’altra, la freschezza e la brillantezza di SoulĂ©, che ha impressionato nella scorsa stagione e ora vuole confermarsi anche in una piazza ambiziosa come quella della capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il ballottaggio tra Dybala e SoulĂ© accende il ritiro: Gasperini studia le soluzioni sulla trequarti

In questa notizia si parla di: roma - dybala - ritiro - gasperini

Dybala tra l’Argentina e la Roma: “Non potevo dire di no a Mourinho. Mondiali? Ero incerto fino alla fine…” - L’attaccante argentino Paulo Dybala ha rilasciato una lunga intervista ed ha trattato di tanti temi interessanti.

Roma, Dybala vice allenatore silenzioso: terapie e motivazioni per il gruppo - Squadra a riposo per due giorni come premio per la vittoria contro l’Inter, lavoro non-stop invece per Paulo Dybala, che anche negli ultimi giorni ha seguito scrupolosamente la tabella di marcia per il recupero dall’intervento al tendine sinistro, come riportato dal Corriere dello Sport.

Roma, Dybala: «L’infortunio è stato una doccia fredda, adesso ho un obiettivo. Futuro? Ho un’idea…» - Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, sull’infortunio subito ed il futuro con il club giallorosso.

#Roma, parte il ritiro: bagno di folla per #Gasperini e #Dybala. Assente Pellegrini e un tifoso chiede Mbappé a Massara Vai su X

#Trigoria Tanta voglia di Roma A pochi giorni dal ritiro Pellegrini e Dybala ieri erano già al centro sportivo. C’era anche El Shaarawy: vuole convincere Gasperini" (GETTY IMAGES) ( Leonardo Frenquelli ) IL ROMANISTA C'è voglia di spingere, recuperare, me Vai su Facebook

Dybala o Soulé? Chi sarà titolare nella nuova Roma di Gasperini; Roma, inizia il ritiro a Trigoria: ecco la lista dei convocati di Gasperini ?; Trigoria, via al ritiro: ovazione per Dybala al suo arrivo. Più di 200 tifosi presenti.

Dybala o Soulé? Chi sarà titolare nella nuova Roma di Gasperini - Il ballottaggio sulla trequarti agita il ritiro giallorosso ... Segnala stadiosport.it

Roma, parte il ritiro: bagno di folla per Gasperini e Dybala. Assente Pellegrini e un tifoso chiede Mbappé a Massara - Non era presente il capitano giallorosso È iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Roma. Si legge su calciomercato.com