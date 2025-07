Gli azzurri sono tra le squadre piĂą attive di questa sessione di mercato ed ora potrebbe esserci l’affondo decisivo per un vecchio pallino di Antonio Conte. La societĂ vuole completare quanto prima la rosa da mettere a disposizione del mister leccese e dopo l’ultimo acquisto di Noa Lang, che ha svolto oggi le visite mediche, si punta a completare il reparto offensivo. Per rinforzare il reparto degli attaccanti, la squadra partenopea spinge per l’acquisto di una prima punta, motivo per il quale è molto forte il nome di Lorenzo Lucca. Inoltre, resta nel mirino anche un esterno d’attacco, dove potrebbe tornare di moda un pallino del mister. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Possibile assalto” nuovo colpo in arrivo per il Napoli? Lo scenario