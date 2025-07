Alla Maugeri di Pavia la prima terapia genica per curare la tachicardia ventricolare | parte la sperimentazione

Pavia, 15 luglio 2025 –  La Food and Drug Administration (Fda) – l’Agenzia federale statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici – ha approvato la richiesta di Investigational New Drug presentata da Solid Biosciences per l'avvio della sperimentazione clinica della terapia genica denominata SGT-501 di Solid Bio per la Tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (Cpvt), una grave patologia aritmogena di origine genetica per la quale, ad oggi, non esistono trattamenti mirati. Il team guidato da Silvia Priori . Inizialmente sviluppata dalla professoressa Silvia G. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Maugeri di Pavia la prima terapia genica per curare la tachicardia ventricolare: parte la sperimentazione

