Il trionfo della parodia con Oblivion domenica 20 luglio a Jesi

Cinque voci e una chitarra, il trionfo della parodia, i pezzi più divertenti della collezione Oblivion racchiusi in 90 minuti: Oblivion Collection è la playlist di Alta Rotazione del gruppo, un racconto fatto di canzoni si?, ma di canzoni degli altri. L’appuntamento domenica 20 luglio alle ore 21 in Piazza Federico II di Jesi, nell’ambito del Festival Pergolesi Spontini che – dal 17 luglio al 28 settembre – porta la grande musica in Vallesina. In una serata a meta? tra un concerto e una chiacchierata, gli Oblivion diventano i cinque dei Promessi Sposi in 10 minuti, i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque delle parodie sanremesi e i cinque dell’Ave Maria Remix. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il trionfo della parodia con Oblivion domenica 20 luglio a Jesi

