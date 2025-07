Islamici bloccano sgombero della moschea non autorizzata | tutto rimandato

Al loro arrivo, sindaco e polizia locale hanno trovato i fedeli barricati all'interno della struttura in modo tale da impedire lo sgombero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Islamici bloccano sgombero della moschea non autorizzata: tutto rimandato

In questa notizia si parla di: sgombero - islamici - bloccano - moschea

Islamici bloccano lo sgombero della moschea non autorizzata: tutto rimandato nel lecchese - A Costa Masnaga, in provincia di Lecco, c'è una moschea non autorizzata all'interno degli spazi dell' associazione La Speranza, che sorge nell'ex opificio della cittadina.

Islamici bloccano lo sgombero della moschea non autorizzata: tutto rimandato nel lecchese; INDIA Ayodhya: apre il tempio indù, ma la moschea resta lontana; Non andiamo via. Gli islamici bloccano lo sfratto della moschea.

Islamici bloccano lo sgombero della moschea non autorizzata: tutto rimandato nel lecchese - Nell'ex opificio di Costa Masnaga è stato realizzato un luogo di culto non autorizzato che dev'essere liberato: ma i fedeli musulmani si sono opposti ... Secondo msn.com

"Non andiamo via". Gli islamici bloccano lo sfratto della moschea - All'arrivo dell'ufficiale giudiziario i fedeli si sono schierati per impedire lo sfratto. Da ilgiornale.it