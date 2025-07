Marco Mengoni live all' Euganeo di Padova | modifiche alla viabilità e tutte le info utili

I fan sono giĂ in delirio: Marco Mengoni torna a infiammare lo Stadio Euganeo di Padova! Dopo il successo travolgente del 2023, con oltre 30mila persone in festa, l’artista amatissimo dal pubblico sarĂ protagonista di un nuovo imperdibile live giovedì 17 luglio 2025. Un evento attesissimo che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

