Seconda perquisizione in via Verrocchio: focus su energia e strumenti da lavoro. Proseguono le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita alcune settimane dopo. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha effettuato una nuova perquisizione nell’appartamento di Sebastiano Visintin, marito della vittima e attualmente indagato per omicidio. L’intervento si è svolto in via Verrocchio, alla presenza della Squadra Mobile, della polizia scientifica e di due consulenti nominati dalla Procura. Le attivitĂ , disposte dalla pm Ilaria Iozzi, si sono concentrate su strumenti e macchinari utilizzati da Visintin per l’affilatura di coltelli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Resinovich, nuove indagini sui consumi elettrici: sotto esame l’attività di affilatura di Visintin