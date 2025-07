Owen Cooper di Netflix conquista la storia della TV con la nomination agli Emmy

nomination agli Emmy 2025: un record storico per il giovane Owen Cooper. Le candidature ai prestigiosi premi Emmy del 2025 sono state annunciate, portando alla ribalta una serie di produzioni e talenti di spicco. Tra le notizie più rilevanti emerge la straordinaria performance di Owen Cooper, attore quindicenne che si distingue come il più giovane di sempre a ricevere una nomination come Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Anthology Series. Questo risultato segna un traguardo importante nella storia degli Emmy, superando anche personalità di grande calibro. la candidatura di owen cooper: un traguardo storico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Owen Cooper di Netflix conquista la storia della TV con la nomination agli Emmy

