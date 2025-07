Una vita blindata 16 anni dopo le minacce a Saviano è arrivata la sentenza | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della sentenza che ha condannato il boss Bidognetti e l'avvocato Santonastaso, per le minacce contro Saviano e Capacchione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: minacce - saviano - sentenza - vita

Blitz a Saviano, asta truccata e minacce di morte: cinque arresti - Un’asta giudiziaria trasformata in un agguato. Un cittadino che, anziché partecipare liberamente a una vendita pubblica, viene pestato in strada e minacciato di morte.

Chi è Francesco Bidognetti, il boss del clan dei Casalesi accusato di minacce di morte a Roberto Saviano - Chi è Francesco Bidognetti, il boss dei clan dei Casalesi accusato di aver minacciato di morte Roberto Saviano in tribunale attraverso il suo legale

Minacce a Saviano, confermate condanne a boss e avvocato - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso nell'ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione.

“Mi hanno rubato la vita.” L’ha detto Roberto Saviano, commentando ieri la sentenza della Corte d’Appello che ha confermato le condanne al boss dei Casalesi e al suo ex avvocato per la violenza dell’intimidazione mafiosa e le minacce rivolte a lui e a Rosari Vai su Facebook

Saviano in lacrime dopo la sentenza: "Mi hanno rubato la vita". Pianto liberatorio per lo scrittore. "La camorra attaccò i giornalisti, non la politica" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/07/14/minacce-a-saviano-confermate-le-condanne-al-boss-e-allav Vai su X

Saviano: «Vedrò il volto del boss, qualunque sia il verdetto la mia vita è stata tritata». Oggi la sentenza Bidognetti; Minacce a Saviano, confermate le condanne al boss e all'avvocato. Le lacrime dello scrittore: 'Mi hanno rubato la vita'; Condannato il boss Bidognetti a 18 mesi per le minacce a Saviano: “Mi ha rubato la vita”.

Una vita blindata, 16 anni dopo le minacce a Saviano è arrivata la sentenza: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - 00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Segnala fanpage.it

Saviano in lacrime dopo la sentenza contro il boss dei Casalesi: “Mi hanno rubato la vita” - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per le minacce ricevute in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado 'Spartacus' a Napoli: un anno e sei mesi al boss del clan dei Casales ... Riporta quotidiano.net