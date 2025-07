Maserati MCPura | come è fatta la nuova supercar del Tridente

Svelata al Festival of Speed di Goodwood la vettura che raccoglie il testimone della MC20. Stile più affilato e interni aggiornati per la halo car Maserati spinta dal raffinato V6 Nettuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maserati MCPura: come è fatta la nuova supercar del Tridente

In questa notizia si parla di: maserati - mcpura - fatta - supercar

Maserati MCPura: l'erede della MC20 (anche cabrio) con il V6 Nettuno da 630 Cv - La casa del Tridente lancia una nuova supercar. Due le varianti disponibili, con un design più pulito e con il motore V6 Nettuno da 630 Cv che garantisce affidabilità e performance.

Cambio della guardia al vertice della gamma Maserati: alla MC20 succede la MCPura. La nuova supercar del Tridente evolve le proporzioni della precedente "halo car", con un frontale più affilato sul modello del corso stilistico introdotto dalla MCXtrema. In ab Vai su Facebook

Un'icona di potenza e stile, la Maserati MCPURA – evoluzione della MC20 e... Vai su X

Maserati MCPura: come è fatta la nuova supercar del Tridente; Maserati e la sua nuova supercar: un simbolo da pura meraviglia; Maserati MCPURA: la nuova supercar italiana che ridefinisce l’essenza della performance.

Maserati Goodwood Festival of Speed 2025: debutto MCPURA e scarico racing GT2 - Maserati protagonista al Goodwood Festival of Speed 2025: svelata la nuova MCPURA Si è conclusa un’edizione straordinaria del Goodwood Festival of Speed 2025, appuntamento iconico per gli appassionati ... Da msn.com

Maserati MCPURA, la nuova supersportiva si mostra al Goodwood Festival of Speed 2025 - Maserati ha mantenuto la promessa fatta qualche giorno fa e ha svelato la nuovissima MCPURA. Scrive tecnoandroid.it