Il trasloco della Fiera di Natale da piazzetta della Misura a piazza Saffi è definitivo

Per una volta il Natale unisce maggioranza e opposizione. Il Consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità il definitivo trasloco della Fiera di Natale da piazzetta della Misura a piazza Saffi, come d'altronde già avviene dal 2019. Con piena soddisfazione degli operatori. L'assessora con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: natale - trasloco - fiera - piazzetta

