L’effetto Diderot | quando un filosofo ti spiega perché hai dieci gonne uguali e nessun rimorso

Non ci serve? Eppure compriamo quell'arnese o quella meravigliosa sciarpa verde che abbiamo visto nel negozio. Perché alla fine non si sa mai. E in fondo non facciamo male a nessuno. Ebbene, questo schema d'azione è un fenomeno psichico studiato da secoli: l'effetto Diderot. Il concetto prende il nome dal filosofo francese Denis Diderot, vissuto nel XVII secolo. Diderot, co-fondatore dell'Encyclopédie, non era particolarmente ricco fino a quando l'imperatrice di Russia Caterina la Grande non acquistò la sua biblioteca, fornendogli un capitale inaspettato. Tra i primi acquisti del filosofo vi fu una vestaglia scarlatta di straordinaria bellezza.

