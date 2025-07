I sindacati dei pensionati testano i servizi sanitari territoriali e indicano come migliorarli

FIRENZE- Case di comunità , ospedali di comunità e centrali operative territoriali. La nuova assistenza sanitaria sul territorio ruota attorno a questi tre pilastri e, in Toscana, Regione e sindacati confederali dei pensionati hanno dato vita da tre mesi ad un vero laboratorio di ascolto e di lavoro condiviso: un modo per mettere in ordine dati, informazioni, commenti sui nuovi servizi offerti laddove già operativi, ma anche per dare valore alle storie e alle esperienze raccolte e tracciare con maggiore chiarezza le priorità su cui concentrare l’attenzione e l’impegno nei prossimi mesi. Tra maggio e giugno volontari hanno avuto l’opportunità di vivere e sperimentare in prima persona come funziona, nella pratica, il nuovo modello di assistenza territoriale, che andrà a regime con l’ultimazione di case e ospedali di comunità . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

