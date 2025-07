Problema per JoJo’s Bizarre Adventure Part 7 | il team alla prova

aggiornamenti sullo sviluppo di jojo's bizarre adventure: steel ball run. La serie animata di Jojo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run, settima parte del celebre franchise, sta attraversando un momento di particolare attenzione. Dopo anni di attesa, si conferma l'impegno del team di produzione nel portare questa avvincente storia su schermo, anche se alcuni aspetti tecnici stanno richiedendo sforzi inaspettati. le sfide nella realizzazione dell'anime. una difficoltà imprevista nella produzione. Durante il panel all' Anime Expo 2025, il personale coinvolto ha comunicato alcune delle criticità affrontate.

