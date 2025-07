Nuoto di fondo cambia ancora il programma delle 10 km dei Mondiali! Orario favorevole per l’Italia…

Nuovo rinvio per le gare su distanza olimpica dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo: le 10 km slittano ulteriormente di qualche ora rispetto al programma rilasciato nella tarda serata di ieri ed ora si disputeranno nella mattinata italiana, il primo pomeriggio di Singapore, sede della rassegna iridata. World Aquatics, infatti, ha comunicato che, a causa dei risultati dei valori dell’acqua del campo di gara, a Sentosa, ancora inaccettabili, la 10 chilometri maschile e quella femminile sono rimandate rispettivamente alle ore 7.00 italiane ed alle ore 10.00 italiane di mercoledì 16 luglio. Sono attesi nella notte italiana i risultati su altri campioni: ancora non è certo, dunque, che le gare si svolgano nella giornata di domani, ma è possibile, in caso di valori dell’acqua ancora inaccettabili, che vengano ulteriormente spostate a giovedì 17 luglio, giorno di riserva del calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, cambia ancora il programma delle 10 km dei Mondiali! Orario favorevole per l’Italia…

In questa notizia si parla di: nuoto - fondo - programma - mondiali

Nuoto di fondo, Paltrinieri guida gli azzurri in Coppa del Mondo a Ibiza - Nella splendida cornice della Isla Blanca è tutto pronto per la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo.

Nuoto di fondo, l’Italia promuove le ‘nuove proposte’ a Ibiza in attesa del miglior Paltrinieri - La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo è già un ricordo ed è tempo di bilanci. Al di là della novità della tre km knock-out, le 10 km hanno dato delle indicazioni interessanti nelle acque libere di Ibiza (Spagna).

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura” - Stari Grad – E’ una super Ginevra Taddeucci che sale ancora sul podio agli Europei di Nuoto di Fondo.

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore - Vai su X

Ecco come cambia il programma di gare ai Mondiali di nuoto di fondo a Singapore per via del rinvio odierno della 10 km femminile Vai su Facebook

Nuoto di fondo, cambia ancora il programma delle 10 km dei Mondiali! Orario favorevole per l’Italia…; Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: tutti i risultati di nuoto di fondo LIVE; MONDIALI SINGAPORE 2025: INFO, ORARI E PROGRAMMA DEL NUOTO DI FONDO.

Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma aggiornato di oggi per il rinvio della 10 km - Programma giornaliero 15 luglio aggiornato dei Mondiali di nuoto e pallanuoto di Singapore 2025 con orari, gare e dove vederle in tv e streaming in diretta ... Lo riporta sport.virgilio.it

Mondiali nuoto: posticipate ancora le 10 km uomini e donne - Sono state nuovamente posticipate di qualche ora le gare di fondo sui 10 chilometri, sia maschile che femminile, al Mondiale di nuoto in corso a Singapore. Da ansa.it