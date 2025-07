Emmy Awards 2025 | ecco le nomination in testa Scissione The Penguin The Studio e The White Lotus

Le nomination agli Emmy Awards 2025 vedono in testa Scissione ¬†seguito The Penguin, poi The Studio e The White Lotus, con Apple TV+ e HBO Max che dominano tra le piattaforme. Sono state annunciate oggi da¬†Harvey Guill√©n¬†and¬†Brenda Song¬†le nomination della 77¬™ edizione degli Emmy Awards, con una selezione che conferma il grande fermento della serialit√† internazionale. In testa alla classifica delle candidature spicca Scissione con 27 nomination, seguita a ruota da The Penguin con 24 e da The White Lotus e The Studio a quota 23. Ottimi risultati anche per The Last Of Us, Andor e Hacks. Un dominio che coinvolge soprattutto le piattaforme Apple TV+ e HBO Max, sempre pi√Ļ protagoniste del panorama televisivo globale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu ¬© Spettacolo.eu - Emmy Awards 2025: ecco le nomination, in testa Scissione, The Penguin, The Studio e The White Lotus

