Cartelloni di FdI per chiedere le dimissioni del sindaco di Reggio Emilia la video risposta di Massari

Reggio Emilia, 15 luglio 2025 – Dopo averlo fatto a mezzo dichiarazioni ai media, Fratelli d’Italia, a Reggio Emilia, le dimissioni del sindaco Massari l e chiede anche appellandosi alla cittadinanza: a mezzo di oltre un centinaio di manifesti affissi nelle principali strade della città del Tricolore. Il ‘casus belli’ è noto: il disimpegno da parte di Max Mara dell’annunciato, e per il momento bloccato, investimento da 100 milioni di euro per realizzare il Polo della Moda nella zona delle ex Fiere a Mancasale. Un atto, quello dei ‘tazebao’ affissi in tutta Reggio "per rimarcare quanto già evidenziato in questi giorni – sottolinea il consigliere regionale meloniano Alessandro Aragona - ovvero il grave danno economico e di reputazione che il sindaco ha inflitto alla città, alle sue imprese ai possibili investimenti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartelloni di FdI per chiedere le dimissioni del sindaco di Reggio Emilia, la video risposta di Massari

In questa notizia si parla di: reggio - emilia - dimissioni - sindaco

Reggio Emilia, investito in monopattino da un autobus: "Era al suo primo giorno di lavoro" - Un 21enne di origine pachistana è stato investito il 29 aprile, mentre stava andando al suo primo giorno di lavoro in un'autofficina: "Una fatalità"

Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Rapina in via Turri a Reggio, zona stazione: un uomo è stato aggredito da uno sconosciuto che gli ha portato via il portafogli.

Serie C maschile: doppia sconfitta per il Circolo Tennis Reggio Emilia - Duplice sconfitta per la formazione di Serie C maschile di padel in casa Circolo Tennis Reggio Emilia.

CHI ABBASSA I TONI E CHI NO Mentre da più parti si leva la giusta richiesta di “abbassare i toni” in merito al progetto “Polo della moda”, ecco che il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia di Reggio Emilia lancia una campagna di affissioni per chiedere le dimi Vai su Facebook

Cartelloni di FdI per chiedere le dimissioni del sindaco di Reggio Emilia, la video risposta di Massari; Reggio Emilia, maxi cartellone di Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del sindaco; Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Massari con un maxi cartellone in circonvallazione. La risposta del Sindaco.

Manifesti di FdI per chiedere le dimissioni di Massari. La video risposta del sindaco - Il primo cittadino: "Reggio Emilia ha sempre scelto il confronto democartico. ilrestodelcarlino.it scrive

Maxi cartellone di Fratelli d’Italia in circonvallazione: «In fumo 120 milioni per Reggio, Massari dimettiti» - Reggio Emilia Il gruppo di Fratelli d'Italia in Comune a Reggio Emilia continua a chiedere le dimissioni del sindaco Marco Massari, per la gestione del progetto del Polo della moda, abbandonato da Max ... Lo riporta msn.com