Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 86 punti

Ha chiuso in rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 86 punti secchi, sopra agli 85,7 punti segnati in apertura e sopra agli 86,3 punti della chiusura precedente. In calo di 2 punti base il rendimento annuo italiano al 3,57% e di 1,7 punti quello tedesco al 2,71%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 86 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 112,1 punti - Chiude in rialzo a 112 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, contro i 109,7 punti segnati in apertura e i 112 della chiusura precedente.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti, dai 108 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di sette punti base al 3,54%.

Borsa: Milano negativa (-0,6%), cedono Recordati, Buzzi e Banco - Appare debole Piazza Affari nell'ultima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,6% poco sotto i 40mila punti. Segnala msn.com