emmy awards 2025 tutte le nomination

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso i 77esimi Emmy Awards. Martedì 15 luglio infatti la Television Academy, con l’aiuto degli attori Harvey Guillén e Brenda Song, ha svelato le nomination per le varie categorie che comprendono drama, comedy e miniserie o serie limitate, arrivando ai film pensati per il piccolo schermo. A dominare la scena, come da pronostico, è stata Apple Tv+ con Severance per le produzioni drammatiche e The Studio in quelle comiche, che hanno ricevuto 27 e 23 candidature ciascuna comprendendo anche le categorie tecniche. Presenti, come da pronostico, anche The White Lotus, The Last of Us, Hacks, The Bear e Only Murders in the Building. 🔗 Leggi su Lettera43.it

