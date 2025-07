alan ritchson dimostra di essere pronto per un grande ruolo nel film dc da 8 miliardi

l’interesse di alan ritchson per il ruolo di batman nel dc universe. Nel panorama delle produzioni cinematografiche e televisive dedicate ai supereroi, il nome di Alan Ritchson si distingue come uno dei candidati più apprezzati per interpretare il Cavaliere Oscuro. Nonostante non abbia ancora ricevuto una chiamata ufficiale dalla produzione, l’attore ha manifestato pubblicamente il desiderio di vestire i panni di Batman, alimentando le speculazioni tra fan e addetti ai lavori. La sua popolarità è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, soprattutto dopo aver interpretato Jack Reacher, ruolo che gli ha permesso di consolidare la propria immagine come attore capace di ruoli d’azione e personaggi complessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

