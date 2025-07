Bimba di 12 anni violentata con il consenso della madre | Le diceva come assecondare il compagno

Condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione il 48enne che nel 2019 abusò della figlia dell'ormai ex compagna con la sua complicità. La donna avrebbe costretto la bambina a subire rapporti sessuali, istruendola su "come assecondare le fantasie del 48enne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: assecondare - anni - bimba - violentata

Catania, abusi sessuali su figlia minorenne della compagna: arrestato.

Bimba di 12 anni violentata con il consenso della madre: “Le diceva come assecondare il compagno” - Condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione il 48enne che nel 2019 abusò della figlia dell'ormai ex compagna con la sua complicità ... Da fanpage.it

Bimba di 12 anni violentata: l'imputato non può essere processato, a ... - Ma, nel periodo dei fatti contestati, non aveva compiuto 14 anni, quindi non era imputabile. Lo riporta quotidianodipuglia.it