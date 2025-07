Volley Champions League | la Igor inserita nella Pool B del 4° turno

Svelato il cammino della Igor Volley nella "Pool Phase" della Cev Champions League 2026: il sorteggio svoltosi presso la sede della confederazione europea in Lussemburgo ha allocato le azzurre nel girone B del quarto turno. Due le avversarie già note: le rivali storiche del Fenerbahce Istanbul. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

CEV Zeren Group Champions League Volley 2026’da B grubumuzda 3. Torbadan gelen rakibimiz ? Igor Gorgonzola Novara Vai su X

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Igor Volley Novara La nuova stagione della Igor Volley prenderà ufficialmente il via il prossimo 4 agosto, con il raduno e l’inizio della preparazione atletica. Nelle prossime settimane saranno dirama Vai su Facebook

