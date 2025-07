Francesco Karkalis è un nuovo difensore del Lanciano Fc

Il Lanciano Fc annuncia l’ingaggio di Francesco Karkalis, difensore classe 1995 con oltre 250 presenze tra serie C e serie D. Mancino naturale, Karkalis può ricoprire diversi ruoli nella retroguardia e porta in rossonero esperienza, personalitĂ e duttilitĂ tattica. Il difensore, nato e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

