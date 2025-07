reality show ritorna agli emmy dopo 13 anni di assenza

nomination agli Emmy per il reality show “Survivor” nel 2025. Il celebre programma di intrattenimento “Survivor” ha ottenuto una prestigiosa nomination ai Premi Emmy del 2025, segnando un importante ritorno dopo la mancata partecipazione dello scorso anno. Questa riconoscimento sottolinea la rilevanza e il successo duraturo della trasmissione nel panorama televisivo statunitense. contesto e novità delle nomination. La lista completa delle candidature per la 77ª edizione degli Emmy è stata resa nota da EW, con la presentazione dei nomi da parte di Brenda Song, protagonista di “Running Point”, e Harvey Guillén, noto per “What We Do in the Shadows”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

