Piazzatorre quasi 14 milioni per il rilancio del comprensorio del Monte Torcola

Piazzatorre. Via libera da Regione Lombardia per un maxi piano da 13,8 milioni di euro per rilanciare e destagionalizzare il turismo in Alta Val Brembana. È stato approvato dalla giunta regionale lo schema del patto territoriale per Piazzatorre-Monte Torcola, un progetto ambizioso che punta a trasformare il comprensorio sciistico in una destinazione attrattiva tutto l’anno. “La delibera – spiega Massimo Sertori, assessore regionale alla Montagna – rientra nella strategia operativa di valorizzazione dei territori montani per rendere la loro fruizione destagionalizzata a livello turistico e oggetto di una riqualificazione che ne rilanci l’importanza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Piazzatorre, quasi 14 milioni per il rilancio del comprensorio del Monte Torcola

