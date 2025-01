Quotidiano.net - Stop ai fondi Usa per progetti umanitari a favore di Kiev . Ok al sostegno militare

Se l’assistenzaamericana aper ora continua, numerosisono invece stati bloccati a causa del congelamento degli aiuti all’estero deciso per tre mesi dall’amministrazione di Donald Trump. E mentre sul terreno continua l’avanzata delle truppe russe, il Cremlino reagisce all’estensione per altri sei mesi delle sanzioni Ue, affermando che si tratta di "armi a doppio taglio" che faranno soffrire anche gli stessi europei. Fra le prime decisioni del nuovo presidente americano vi è stata quella di sospendere per 90 giorni i programmi di assistenza all’estero in attesa di una revisione dei finanziamenti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che "la restrizione, per ora, è sui programmi", e che "gli aiuti militari non sono stati fermati, grazie a Dio".