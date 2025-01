Sport.quotidiano.net - La Clai esonera Caliendo. Squadra affidata a Speek

Nelloè stato sollevato dall’incarico di allenatore della. La notizia si è sparsa ieri e ha trovato conferma dallo stesso coach. Al momento di stampare il giornale dal club non è arrivata nessuna nota, il presidente Stefano Mongardi sull’argomento ha commentato così: "non è più il nostro allenatore -le parole di Mongardi, laal vice di Nello. Stiamo cercando un sostituto che speriamo di annunciare il prima possibile". Finchè non ci sarà il nuovo allenatore, il lavoro verrà diretto da Odelvys Dominico, cubano classe 1977 ex giocatore con 220 presenze nella sua nazionale; qui in Italia ha l’Olimpia Ravenna e la Teodora Ravenna. Nel frattempo il club ha contattato Simone Bendandi che ha appena concluso la sua esperienza con Firenze in serie A1, il coach romagnolo però ha declinato l’offerta della