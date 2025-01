Zonawrestling.net - WWE: Zelina Vega passa a SmackDown e dice addio alla LWO durante RAW

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio del 27 gennaio di RAW che si è svoltoState Farm Arena di Atlanta, Georgia, ha avuto alcuni momenti degni di nota, tra cui un aggiornamento su. Michael Cole ha annunciato chefarà parte del roster blu come parte della finestra di trasferimento, che si chiuderà dopo il Royal Rumble weekend. Tuttavia, Rey Mysterio, Dragon Lee, Joaquin Wilde e Cruz Del Toro resteranno dove sono.Poco dopo la diffusione della notizia,è andata su X per condividere le sue emozioni riguardo a questa transizione dolceamara. Ha pubblicato una foto toccante con Rey Mysterio, ammettendo che il trasferimento le ha fatto scendere qualche lacrima:“Potrei aver pianto un po’, ma Rey mi ha insegnato bene, e gli sarò per sempre grata e onorata. Mi assicurerò di rappresentare te e la #LWO, a