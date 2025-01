Zonawrestling.net - WWE: Nia Jax aperta a un ritorno nella Royal Rumble maschile: “Ai fan piacciono queste cose. Non escludo nulla”

Siamo a pochi giorni dallae, come sanno tutti i fan della WWE, questo PPV è solito regalare grandi sorprese, che di sicuro non mancheranno anche quest’anno. Fra le possibili novità, potrebbe aggiungersi la partecipazione di Nia Jax, come già avvenuto nel 2019 quando venne eliminata da Rey Mysterio.La samoana ha parlato di questo tema durante un’intervista rilasciata a Screen Rant: “Non potrei rivelareinformazioni, perché laè una questione di sorprese e di tenerti con il fiato sospeso fino alla fine. Non sono contraria a partecipare alla, né ad affrontare nuovamente Randy Orton o Rey Mysterio, i due che mi hanno eliminata nel 2019. Quindi, chissà. Penso che sia fantastico quando c’è questa mescolanza.