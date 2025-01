Iodonna.it - Tornano i giochi simbolo del programma, tra cui Stanza inclinata e Segui il labiale

Su Rai 2 prende il via Stasera tutto è possibile 2025. Questa sera alle 21.20 va in onda la prima puntata dell’undicesima edizione, la settima affidata a Stefano De Martino. I telespettatori ritroveranno anche l’ormai collaudata compagnia di giro, che ha contribuito a rendere ilun titolo forte e riconoscibile della rete, e gli ospiti. Su Rai 2 torna “Stasera tutto è possibile”: Stefano De Martino ci porta dietro le quinte X Leggi anche › “Stasera tutto è possibile”, Stefano De Martino torna e festeggia i suoi 33 anni in tv Stasera tutto è possibile 2025, prima puntata: ospiti e castIl comedy show – realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy – sarà tramesso dall’Auditorium Rai di Napoli e avrà come tema del primo appuntamento On the road.