Saman, uccisa a 18 anni perché voleva essere libera: il documentario in onda su Sky Crime e in streaming su NowTv. La trama e quando inizia

Oggi, martedì 28 gennaio, va inalle 22.00su Skye insu. Ilracconta la storia diAbbasdai suoi familiari, inoggi alle 22 su Skye insu, il. Tra un mese il processo di appello per i familiari: lae tutta la storia (ANSA) Notizie.comLa ragazza è diventata in poco tempo simbolo della lotta delle donne pakistane per autodeterminarsi. Ildi Sky racconterà tutta la storia della giovane ragazzadalla sua famiglia nel 2021 per aver rifiutato il matrimonio combinato che era stato pensato per lei. L’episodio aprì un caso molto delicato che ancora oggi non è stato risolto e che merita sensibilizzazione, sui limiti del rispetto culturale e anche sulla protezione, più in generale, dei diritti umani.