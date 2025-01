Ilrestodelcarlino.it - Premiati gli studenti di Potenza Picena e Morrovalle in memoria dei coniugi Menghini e Molini

Si è tenuta sabato mattina, nella sala Boccabianca a, la cerimonia di premiazione per la 19esima edizione del premio scolastico intitolato alladeiBrunoe Mila. L’iniziativa è nata nel 2003 grazie alla volontà di Italo, figlio di Mila e Bruno, che ha voluto omaggiare ladei suoi genitori, istituendo un riconoscimento per glipiù meritevoli residenti nel paese d’origine della sua famiglia,, e in quello di adozione,dove Mila lavorava come educatrice e Bruno come medico condotto. Presenti alla premiazione il sindaco diNoemi Tartabini e quello diAndrea Staffolani, oltre alla vice dirigente dell’istituto scolastico diMoira Mazzoni e al professor Francesco Forti, presidente del comitato di valutazione del concorso e in passato preside degli istituti die Porto