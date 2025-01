Lanazione.it - L’attesa è finita, torna il Carnevale di Viareggio: date, carri e tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Lanazione.it

, 28 gennaio 2025 - L'attesa è: dall'8 febbraio al 4 marzo 2025, ilditornerà a incantare il pubblico con un mese di eventi straordinari, tra sfilate, concerti, mostre d'arte e feste. Un appuntamento imperdibile che ogni anno richiama centinaia di migliaia di visitatori dail mondo, consolidando il suo ruolo di protagonista tra le celebrazionische italiane. L'edizione 2025 deldisi farà portavoce di un messaggio universale: la pace. Non solo come assenza di conflitti, ma come costruzione di una società basata sulla cooperazione, l'armonia e la celebrazione della diversità. La presentazione La 152esima edizione delè stata presentata ufficialmente in conferenza stampa dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, affiancato da Cristina Manetti, capo di Gabinetto della presidenza e ideatrice de "La Toscana delle Donne", dal sindaco diGiorgio Del Ghingaro e dalla presidente della Fondazione, Marialina Marcucci.