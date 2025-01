Ilrestodelcarlino.it - "La qualità paga ma occorre essere competitivi"

Alessandro Giunchi, amministratore unico del Mercato Ortofrutticolo, frutta e verdura continueranno a restare una pietra angolare della nostra economia? "Ora lo sono, senza dubbio. Ma questo non significa che lo sarà per sempre. La chiave è adeguarsi ai tempi che cambiano. Il sistema ortofrutticolo è cambiato sta continuando a farlo, serve restare al passo. Anche se riconosco che non è facile. E soprattutto non è economico. Non si può prescindere dai importanti investimenti in termini di capitali". Parliamo delle esportazioni. "Sono un punto chiave per il territorio, soprattutto ora quando il mercato interno fatica ad assorbire tutta l’offerta di prodotto". Laromagnola? "Sì, ma la concorrenza è alta. Ci difendiamo ancora molto bene, però dobbiamo competere su terreni diversi rispetto al passato.