Jovanotti presenta Il Corpo Umano Vol I Le cose le scopri quando si rompono e quando ti mancano

Il ritorno dell’artistaDopo un periodo complessotorna e lo fa a suo modo. Con allegria, esuberanza e con una esplorazione di quelche l’ha fatto dannare con un brutto incidente in bici.Il nuovo viaggio dell’artista è fatto di 15 nuove canzoni che segnano l’inizio di una nuova avventura musicale, accompagnate da un tour che trasformerà i palazzetti in vere e proprie feste.Il 31 gennaio arriva “IL– VOL. 1”, il nuovo album disponibile in preorder per Island/Universal Music. Un ritorno attesissimo, con l’obiettivo di sorprendere ancora una volta e riportare la musica al centro dell’esperienza, tra nuove emozioni e idee innovative.A marzo prenderà poi il via il PalaJova, uno straordinario viaggio musicale che, dopo sei anni dall’ultimo tour nei palazzetti (“Lorenzo Live 2018”) e il successo travolgente del Jova Beach Party (oltre 1 milione di spettatori tra 2019 e 2022), segna un nuovo capitolo nella storia dei live di Lorenzo.