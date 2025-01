Cinemaserietv.it - È morto Fiore De Rienzo, giornalista di Chi l’ha visto? e padre di Libero

Deoggi 28 gennaio 2025 a Roma, presso l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli. Deera stato attore e aiuto alla regia, ma sarà ricordato soprattutto per essere stato uno dei giornalisti più apprezzati della trasmissione Chi? oltre chedell’attoreDe, scomparso tragicamente nel 2021. A dare la notizia è stato il fratello del, Gigi, con un post su Facebook.Nel corso della sua carriera,Deha lavorato dietro le quinte del programma La vita in diretta, ma la sua collaborazione più longeva è stata senza dubbio quella con Federica Sciarelli per Chi? Gli spettatori del programma di Rai 3, dedicato alla ricerca di persone scomparse, lo ricordano per il suo impegno nel caso di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma nel 1983.