Liberoquotidiano.it - "Distrugge il valore, scalata ostile": Mediobanca, la risposta a Mps è un caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

ritiene che l'Ops di Mps "non è stata concordata ed è da ritenersi" e "non abbia valenza industriale pregiudicando l'identità e il profilo di business del Gruppofocalizzato su segmenti di attività a elevatoaggiunto e con evidenti traiettorie di crescita": lo si legge in una nota la termine del cda. Inoltre si aggiunge che si ritiene che l'Ops "distruggaper gli azionisti die di Mps essendo facile prevedere una copiosa perdita di clienti in quelle attività (quali il Wealth Management e l'Investment Banking) che presuppongono l'indipendenza, la reputazione e la professionalità dei professionisti; sia negativamente caratterizzata dalla difficoltà a determinare ilintrinseco dell'azione della Banca Mps che presenta un patrimonio netto che fronteggia rilevanti attività fiscali, attività deteriorate e rischi di contenzioso legale (3,3miliardi), indicatori di rischio peggiori rispetto alle altre banche italiane, rilevanti perdite pregresse, una marcata concentrazione geografica (70% filiali al centro-sud Italia) e di clientela (piccole media impresa), mancanza di fabbriche prodotto".