Thesocialpost.it - Bill Gates attacca Elon Musk “Intelligente, ma di estrema destra. Ed è folle destabilizzare Paesi stranieri”

Scoppiano le prime tensioni in quella che in molti hanno definito la “coalizione dei big tech“. La rivalità tra i giganti della tecnologia emerge con forza. Dopo la vittoria di Donald Trump, i più ricchi e influenti uomini d’affari del mondo, tra cuied, si sono trovati adrsi a vicenda. L’ultimo episodio vede protagonista proprio il co-fondatore di Microsoft, che accusa il patron di Tesla di promuovere politiche die di volerla situazione politica incritica: “Un genio, ma pericoloso”In un’intervista al Sunday Times,ha dichiarato cheè “super” ma lo ha avvertito: “Usi il tuo talento per dare una mano, non per alimentare l’agitazione populista“. Secondosarebbe troppo incline a sostenere movimenti di, in particolare per le sue simpatie nei confronti del partito tedesco AfD.