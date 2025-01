«Rosa Vespa dopo un ritardo era convinta di esser incinta». Ora è caccia ai complici che potrebbero averla aiutata

Leggi su Open.online

Possibile che nessuno abbia aiutatonel mantenere il suo “segreto” per tutti i nove mesi dela sua finta gravidanza culminata con il rapimento della piccola Sofia dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza? Suo marito, Acqua Moses Omogo Chiediebere, è stato scarcerato. Sarebbe stato all’oscuro di tutto. Così come i parenti, riuniti la sera dell’arresto a casa della coppia per festeggiare il nuovo arrivato. Gli inquirenti della squadra mobile di Cosenza stanno dando laalla presunta talpa che avrebbe favorito, dandole documenti falsi come le ecografie, i test delle analisi e le ricette per le visite ginecologiche. Intanto emergono nuovi dettagli nell’ordinanza di convalida di arresto della donna. La follia diè iniziata con una verità e una bugia seguiti a quella verità: undel ciclo di due mesi.