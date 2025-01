Ilrestodelcarlino.it - Posta la pietra d’inciampo per l’allenatore del Bologna Arpad Weisz

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 gennaio 2025 – Oggi adiverse manifestazioni per il Giorno della Memoria e il ricordo delle vittime della Shoah, tra cui la cerimonia presso la sinagoga dove sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, il sindaco, Matteo Lepore e il presidente della comunità ebraica di, Daniele De Paz. Poi c’è stata la commemorazione deldeldi fronte a quella che fu la sua casa in via Valeriani 39. In quel luogo è stataunadi inciampo per ricordar l'allenatore rossoblù che vinse due scudetti consecutivi (1936 e 1937) e il Trofeo delle Esposizioni di Parigi (1937). Il tecnico era ebreo e fu costretto ad abbandonare l'Italia nel 1938, a causa delle leggi razziali. Si rifugiò in Olanda con la moglie Elena e i figli Roberto e Clara, ma furono tutti arrestati e deportati ad Auschwitz.