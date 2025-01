Quotidiano.net - Non solo Saremo, le novita in tv a febbraio 2025

Roma, 27 gennaio– Cosa bolle in pentola in tv? Dopo le new entry che hanno accompagnato le prime settimane del, continuano gli appuntamenti in tv con diverse novità anche per il mese di. Ecco una guida con i titoli da non perdere. Festival di SanremoC’è molta curiosità e attenzione legata alla nuova edizione del Festival di Sanremo dopo i cinque anni che hanno visto Amadeus al timone della kermesse musicale, assicurando alla Rai ascolti inaspettati e da sogno. Con il conduttore migrato sulla Nove per un contratto di quattro anni, era nata l’incognita sul nome che avrebbe dovuto prendere in mano la realizzazione di questa produzione tv. Ed ecco tornare Carlo Conti, già in passato alla guida di Sanremo con un ottimo riscontro. Sul palco, insieme a lui, diversi conduttori e amici: Antonella Clerici e Gerry Scotti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, Mahmood e Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.