I monzesi riscrivono la Storia

Un concorso letterario speciale, che intreccia le qualità della scrittura narrativa con il piacere della scoperta dellae dell’identità della città. Si tratta di “I documenti raccontano“, rassegna letteraria promossa dal Comune di Monza in collaborazione con BrianzaBiblioteche. Il concorso è rivolto, in quattro categorie differenti, a studenti di scuole medie, aI compagni delle superiori (divisi tra biennio e triennio) e ad adulti, ed è gestito dalla Biblioteca Civica di Monza e dell’Archivio storico comunale. Prevede la composizione di racconti di fantasia (di massimo 10 pagine) basati su fatti storici e di cronaca avvenuti a Monza e attestati da documenti d’archivio e da periodici locali. Per comporre i racconti i concorrenti avranno a disposizione alcuni dossier contenenti descrizioni di vicende storiche, con la riproduzione e la trascrizione dei documenti d’archivio che le testimoniano.