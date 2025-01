Ilfattoquotidiano.it - “Disertare l’evento con l’Anpi? Così non si aiuta la memoria”: l’unione delle Comunità ebraiche nazionali smentisce quella di Milano

“La scelta di non venire nonla. Credo che lasi porta avanti essendo presenti ovunque e comunque e avendo la forza di contrastare quelle che sono opinioni diverse dalle tue”. A dirlo è l’assessore alla cultura delitaliane Gadi Schoenheit, che ha partecipato all’incontro con gli studenti sulla Shoah organizzato nella sede del comune di. Un appuntamento disertato dai vertici dellaebraica milanese in polemica conper l’utilizzo del termine genocidio per descrivere quello che sta succedendo a Gaza.Una polemica definita come “strumentale” dal rappresentante delPrimo Minelli che nel corso del suo intervento ha sottolineato come “i massacri nelle guerre sono sempre avvenuti, avvengono anche oggi, ma la pianificazione di uno sterminio di un’etnia è stata l’unica nella storia del mondo”.