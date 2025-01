Justcalcio.com - Real Valladolid – Real Madrid 0-3: la tripletta di Mbappe porta la capolista a quattro punti di vantaggio

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.La primadi Kylianalhato i Blancos adiin vetta alla Liga dopo aver battuto ilin 10 uomini per 3-0.La squadra di Carlo Ancelotti ha approfittato dell’errore dell’Atleticoall’inizio della giornata dopo il pareggio in casa contro il Villar, mentre domenica il Barcellona sfiderà il Valencia.Il, tuttavia, ha iniziato il più brillante delle due squadre all’Estadio Municipal Jose Zorrilla, con Thibaut Courtois che ha negato a David Torres con un grande stop nella fase iniziale.